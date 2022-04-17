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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ’u yalnız bırakmadı! Sinem Kobal'ın karnı burnunda

17.04.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in doğumu sonrası soluğu hastanede aldı. Arkadaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan çiftten Sinem Kobal'ın karnı burnundaki hali de gözlerden kaçmadı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ’u yalnız bırakmadı! Sinem Kobal'ın karnı burnunda

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ikinci kez anne baba olmak için gün sayarken arkadaşlarını da ihmal etmiyor. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in doğum yaptığı gün soluğu hastanede aldı.

Kurt Efe'yi görmeye giden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan Kobal, son haliyle dikkat çekerken hamileliği hakkında konuştu.

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Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Sinem Kobal, hamileliğinin son ayında olduğunu söyledi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Kobal, "Son aydayım ben de. Hamileliğim güzel gidiyor. Bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ Sinem Kobal
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