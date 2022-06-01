Sinem Ünsal kimdir, sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtı, birçok dizisever tarafından sorgulanmaya başladı. Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Sinem Ünsal'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşındadır? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl?

SİNEM ÜNSAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeni dizisi Gizli Saklı ile ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Sinem Ünsal, geçirdiği trafik kazası sonrasında sevenlerini korkuttu. Dizinin çekimlerinden dönerken, seyahat ettiği aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç bariyerlere çarptı. Kaza sonrası vücudunda yara ve morluklar bulunan Sinem Ünsal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir.

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

