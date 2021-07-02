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Sinema salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı

02.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından yeniden sinemaseverleri ağırlamaya başladı.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, dün itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren sinema salonlarında, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir koltuk boş bırakılarak oturuluyor ve film boyunca maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna gelen Serkan Şahin, salgın döneminde sıkıcı bir dönem geçirdiğini belirterek, salonların açılmasının hem sinema salonu sahipleri hem de uzun zamandır evde vakit geçiren vatandaşlar için iyi olduğunu söyledi.

Bir diğer sinemasever Emre Gündoğan ise "Üniversite sınavı yeni bitti. Sinemaların açılması da gayet güzel oldu. Çünkü uzun zamandır evdeydik. Bugün de güzel bir film çıkıyor: Hızlı ve Öfkeli 9, kafa dağıtmak için iyi oldu." dedi.

Umut Atalay da salgın sürecinin sıkıntılı geçtiğini, bu nedenle sinemaya gitmenin iyi bir aktivite olacağını ifade etti. Tedbirlere de uyulduğunu vurgulayan Atalay, "Çok kalabalık değil, birer koltuk boşluk var. O yüzden sinemaların açılması iyi oldu bence." diye konuştu.

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