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Sinemalar Sokağı sil baştan yenileniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ’ın en bilinen sokaklarından biri olan ve Sinemalar Sokağı olarak anılan Şükran Sokak’ta düzenleme çalışmalarına başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ’ın en bilinen sokaklarından biri olan ve Sinemalar Sokağı olarak anılan Şükran Sokak’ta düzenleme çalışmalarına başladı. Sil baştan yenilenecek olan sokak, çalışmalar tamamlandığında eski günlerindeki canlılığına yeniden kavuşacak.
Şükran Sokak’ta gerçekleştirilen yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sokakta faaliyet gösteren esnafla da sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Yüksel, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hükümet Caddesi tarafındaki karşı sokak olan Yeni Çarşı Sokağı’nda da aynı yenileme çalışmasının gerçekleştirileceğini, iki sokağın görsel olarak birbirinin uzantısı şeklinde algılanarak her iki sokakta çalışan esnafın işlerine olumlu katkı sunmayı hedeflediklerini, aynı zamanda Süleymanpaşa’ya estetik katacak bir çalışmayı daha hayata geçireceklerini dile getirdi.

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