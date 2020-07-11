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SinemaTV şimdi Vodafone TV'de

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: -"Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri içeren SinemaTV kanallarını ve bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneğini izleyicilerimizle buluşturuyoruz"

İSTANBUL(AA) - Aksiyondan komediye 6 farklı kanalın yer aldığı SinemaTV kanalları ve bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği Vodafone TV izleyicileriyle buluşuyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz itibarıyla SinemaTV kanallarını ve SinemaHemen seç-izle filmlerini portföyüne katan Vodafone TV, kullanıcıları için SinemaTV, Sinema Aile, Sinema Aksiyon, Sinema 1001, Sinema Komedi ve Sinema Yerli’den oluşan 6 farklı kanal sunuyor. Ayrıca, bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği de Vodafone TV izleyicileriyle buluşuyor. Vodafone TV kullanıcıları böylece, Warner, Sony, Paramount, Fox ve Disney stüdyolarından gelen yabancı güncel ve katalog filmlerin yanında Avşar, Boyut, BKM, Fanatik, Limon, NuLook, TAFF gibi önemli yerli yapımcıların yepyeni ve kültleşmiş eserlerine de ulaşabilecek. Kullanıcılar, SinemaTV içeriklerini ve çok daha fazlasını, hiçbir ek ücret ödemeden, paketleri çerçevesinde seyredebilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’nin dört bir yanında müşterilere kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda sinemasever müşterilerimiz için portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri içeren SinemaTV kanallarını ve bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneğini izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2008 yılından beri 7 gün 24 saat kesintisiz yayın yapan SinemaTV kanalları, Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri yayınlıyor. SinemaTV kanal ailesinde sinema tarihinde kült olmuş filmlerin yayınlandığı Sinema 1001; en iyi aşk ve romantik komedi filmlerinin olduğu Sinema Komedi; nefes kesici aksiyon, macera, korku ve gerilim filmlerinin yayınlandığı Sinema Aksiyon; tüm aile bir arada izlenebilecek en başarılı animasyonlar, eğlenceli film ve dizilerin yayınlandığı Sinema Aile; Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri ve Türk sinemasının en sevilen filmlerinin yayınlandığı Sinema Yerli kanalları yer alıyor.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.

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