SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Singapur Grand Prix’sini Lando Norris kazandı

Singapur Grand Prix’sini Lando Norris kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 18:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1’de Singapur Grand Prix’sini McLaren’in Büyük Britanya pilotu Lando Norris kazandı.

Singapur Grand Prix’sini Lando Norris kazandı

Formula 1’de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix’si, 4.94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti’nde 62 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda McLaren’in Büyük Britanya pilotu Lando Norris, 1:40:52.571 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen oldu. Norris bu sezon 3. kez podyumun ilk sırasında yer aldı.

Yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, McLaren’den Avustralyalı Oscar Piastri de üçüncü oldu. En hızlı turu ise RB F1 Team’den Daniel Ricciardo gerçekleştirdi.
Sezonun 19. yarışı olan Amerika Grand Prix’si 20 Ekim’de yapılacak.

Singapur Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 331 puan
2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 279 puan
3 - Charles Leclerc (Monako): 245 puan
4 - Oscar Piastri (Avustralya): 237 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 190 puan

Takımlar
1 - McLaren: 516 puan
2 - Red Bull: 475 puan
3 - Ferrari: 441 puan
4 - Mercedes: 329 puan
5 - Aston Martin: 86 puan

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 son dakika
En Çok Okunan Haberler
Cesedi 4 parçaya bölünmüş bir şekilde derede bulundu! Korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı

Cesedi 4 parçaya bölünmüş bir şekilde derede bulundu! Korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde katil olarak onu işaret etti!

Narin Güran cinayetinde katil olarak onu işaret etti!

Ali Koç ile Mourinho kavga mı etti? F.Bahçe'den resmi açıklama

Ali Koç ile Mourinho kavga mı etti? F.Bahçe'den resmi açıklama

Jose Mourinho'nun ağır mağlubiyeti, Avrupa basınında alay konusu oldu!

Jose Mourinho'nun ağır mağlubiyeti, Avrupa basınında alay konusu oldu!

''Sözleşmeyi havalimanında imzaladım"

''Sözleşmeyi havalimanında imzaladım"

Paylaşımı gündem oldu! 'Ali Koç' iddiası

Paylaşımı gündem oldu! 'Ali Koç' iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.