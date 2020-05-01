YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs kaynaklı 9 yeni vaka saptandı ve bir kişi hayatını kaybetti

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 932 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17 bin 101'e yükseldiği bildirildi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışa, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin neden olduğu belirtilmişti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti.

- İyileşen yabancı işçiler, kuru yük gemilerine taşınıyor

Singapur Turizm Kurulunun açıklamasına göre, tedavisi tamamlanan işçilerin bir kısmı karantina bölümlerinin bulunduğu kuru yük gemilerine bindirilmeye başlandı.

Singapur'da 14 bin 750 yabancı işçide Kovid-19 görülürken, bu sayı toplam vaka sayının yüzde 87'sine denk geliyor.

Hükümetin, yabancı işçilere geçici barınaklar sağlayarak salgının yayılmasını engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

- Güney Kore'de 9 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 9 yeni vaka saptandı ve bir kişi hayatını kaybetti.

İlk vakanın 20 Ocak’ta görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı 909 ile 29 Şubat’ta zirveye çıkmıştı.

Güney Kore’de Kovid-19 vakaları geçen ay başından bu yana kademeli olarak düşerken, 17 Nisan’dan itibaren günlük 20 vakanın altında seyrediyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 774’ye, ölü sayısı 248’e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Singapur yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:42
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Betülün Eczanesi
Yenimahalle
Şentepe Eczanesi
Yenimahalle
Dolunay Eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.