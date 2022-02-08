Singapurlu sosyal medya fenomeni Irene Zhao, fotoğraflarını satarak 10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Son dönemde NFT satışları ve NFT şeklinde fotoğrafların kullanımı yaygınlaştı. Durumu fırsata çevirmek isteyen bir sosyal medya fenomeni ise teknolojiye ayak uydurarak fotoğraflarının NFT’sini satmaya başladı. Singapurlu model Irene Zhao'nun 10 günde fotoğraflarını ve fotoğraflarının NFT'sini satarak kazandığı para ise dudak uçuklattı. Zhao’nun koleksiyonu onun fotoğraflarını da kapsayan binlerce öğeden oluşuyor.

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NFT ve fotoğraf satışı dünyanın pek çok noktasında popüler hale geldi. Sosyal medya fenomeninin dışında dünya genelinde tanınmış birçok isim NFT’lerini satarak gelir elde ediyor.



