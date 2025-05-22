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Sınıflarda değişim başladı: BÜTEM'den yaklaşık 15 bin öğretmen yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla sınıf ve branş öğretmenlerine yönelik hazırladığı Bütünleştirici Eğitim Modülleri'nden (BÜTEM) bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğretmenin faydalandığını açıkladı. Öğretmenlerin kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dair bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefleyen modüller, çevrim içi olarak sunuluyor ve alanda çalışan eğitimciler için rehber niteliği taşıyor.

Sınıflarda değişim başladı: BÜTEM'den yaklaşık 15 bin öğretmen yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel gereksinimli öğrencilere kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim veren öğretmenler için hazırlanan Bütünleştirici Eğitim Modülleri'nden (BÜTEM) bugüne kadar 15 bine yakın öğretmen faydalandı.

15 BİN ÖĞRETMEN KULLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi veren 35 binden fazla sınıf ve branş öğretmeniyle yaptığı anketten elde edilen bulgular ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim modülleri, öğretmenler için başucu kılavuzu niteliği taşıyor. Bu modüllerden bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğretmen faydalandı.

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EĞİTİM İÇERİKLERİ 13 MODÜLDEN OLUŞUYOR

BÜTEM ile öğretmenlerin bütünleştirici eğitim süreçlerine yönelik farkındalıklarının artırılması ve bu yolla farklı özel gereksinim gruplarındaki öğrencilerin daha fazla desteklenmesi amaçlanıyor. Çevrim içi hazırlanan, kaynaştırma, bütünleştirme uygulaması yapılan okullardaki sınıf ve branş öğretmenlerinin kullanımına sunulan eğitim içerikleri 13 modülden oluşuyor.

EĞİTİM MODÜLLERİ NELERDİR?

Uzmanların katkısıyla oluşturulan BÜTEM'de akademisyenlerin videolu anlatımları, etkileşimli içerikler, soru-cevap bölümleri, animasyonlu içerikler ve gerçek sınıf ortamlarında çekilmiş uygulama videolarından oluşan farklı eğitim teknikleri yer alıyor. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişilebilen eğitim modülleri, ‘Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları’, ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)’, ‘Öğretimsel Düzenlemeler’, ‘Sınıf Yönetimi’, ‘Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Evde Eğitim Alanlar’, ‘Hastanede Eğitim Alanlar’, ‘Okul PDR Hizmetleri Kapsamında Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Sosyal Kabul ve Uyumu’, ‘Farklılaştırılmış Öğretim’ ve ‘Yetersizlik Türlerinin Tanıtılması’ gibi başlıklardan oluşuyor.Yetersizlik türlerinin tanıtılması modülünde ‘İşitme engelli birey’, ‘Görme engelli birey’, ‘Otizmi olan birey’, ‘Zihinsel engelli birey’, ‘Özel yetenekli birey’, ‘Bedensel engelli birey’, ‘Öğrenme güçlüğü olan birey’, ‘Dikkat eksikliği olan birey’, ‘Süreğen hastalığı olan birey’ ve ‘İki farklı birey’ olmak üzere 10 alt başlık bulunuyor.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim öğretim
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