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Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

02.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

KIRKLARELİ (AA) - Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden Kocaeli'ye gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs ayından itibaren binin üzerinde düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

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