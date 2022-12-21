Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı

Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından 19 Aralık'ta düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M'nin dün sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan DEAŞ'lı terörist M.M. tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, DEAŞ'lı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.



