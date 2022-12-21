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Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı

21.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye sınır hattında yurda girmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı.

Sınır hattında yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı

Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından 19 Aralık'ta düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M'nin dün sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan DEAŞ'lı terörist M.M. tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, DEAŞ'lı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay DEAŞ terörist

Hatay Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

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İkindi
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Yatsı
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Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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