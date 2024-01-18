Sınır ötesi güvenliği için kangal tavsiyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla konuşlandığı Irak’ın kuzeyi ve Suriye bölgelerinde zorlu hava şartları gözlemleniyor. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının, güvenlik güçlerimizin bulunduğu üs bölgelerine sızma girişimlerine karşı kangal köpeğinin uyarıcı radar olarak kullanılabileceğini söyleyen uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, karakteristik özellikleri gereği bulunduğu bölgeye yabancıları yaklaştırmayan kangal köpeğinin, operasyon bölgelerinde yer alması gerektiğini söyledi.

"TERÖRİSTİ 2-3 KİLOMETREDEN SEZER"

Kangal köpeklerinin kış şartlarına karşı mukavemetli olduklarını belirten Yıldız, "Teknolojinin bittiği yerde kangal, karakteriyle ve saydıklarımla çok rahat bir şekilde devreye girer. Bu kadim miraslarımız, milli köpeklerimiz kangallarda bu tür taleplerin gelmesini tabii ki bekliyoruz. Askerimizin, güvenlik güçlerimizin saçının teline, kılına, tırnağına hiçbir şekilde zarar gelmesini istemiyoruz. Yüreğimiz acıyor. Bununla alakalı kangalları nasıl eğitirseniz karşılığında eksiksiz alırsınız. Güçle, çevikle, sadık olmayla, zekâsıyla, içgüdüleriyle, her türlü koku alımıyla hamle yapabilir. Çok caydırıcı bir canlıdır. Teröristi 2-3 kilometreden sezer. Kokusunu alır, yabancı olup olmadığı konusunda kendisini deşifre eder. Kesinlikle içgüdüsel olarak çok ciddi bir caydırıcı mekanizma devreye sokar. Hem koku almalarıyla hem sezileriyle hem de tepkileriyle ciddi anlamda bir siper olur. Alan geniş olsa da bu alan içerisinde sisli, puslu üslere hiçbir terörü veya canlıyı sızdırmaz. Buna müsaade etmez. Bunla alakalı mukavemetli bir hayvan olduğu için canı pahasına devreye girer. Yani en azından buna yönelik etkin olduğunu her yönüyle gösterir" ifadelerine yer verdi.

"TEKNOLOJİNİN BİTTİĞİ YERDE KANGAL DEVREYE KESİNLİKLE GİRER"

Kangal köpeğinin tehditlere karşı ciddi bir uyarıcı olarak devreye gireceğini ifade eden Yıldız, "Sonuçta teknolojiyi terörist yanıltabilir. Ama bugün canlı bir hayvanı mümkün değil yanıltamaz. Bununla ilgili bahsettiğim puslu, sert yağışlı havalarda teknolojinin devre dışı kaldığı yerde canlı siper, canlı kalkan uyarıcı tespit olurlar. Ne kadar sis olursa olsun ne kadar şemsiye ile de gelseler, alüminyum folyo ile kamufle de etseler kendilerini sonuçta yürüyen bir canlı olduğunu düşünün ve buna karşı bu coğrafya da zaten şartları bu hayvanların. Hiç şansları yoktur. 3-4 kilometre önceden bunlara ağır bir tepki verirler. Caydırıcı bir tepki verirler. Hemen siper olurlar. Yani bu milli ırklarımızı, kangalları güzel bir şekilde, itinalı bir şekilde eğitimlerde koruma ve bekçi köpeği olarak kullansınlar. Bu zor şartlarda, bu coğrafyada en dayanıklı, en içgüdüsel güçleri olan, hisleri olan, tepkilerini çok rahat ortaya koyan yiğit, Anadolu aslanlarından alsınlar. Biz bunları kendilerine hibe de ederiz. Biz vatan aşkı için bunları feda ederiz. Yani en azından bizim askerimizin kılına zarar gelmesin. 24 saat koruma yapabilen bir canlı unsur vereceğiz. Kangallarımız gece-gündüz sızmalara, herhangi bir temaslara, pusu kurmalara karşı asla müsaade etmez. İnanılmaz bu anlamda etkin olur. Caydırıcı olur ve askerimiz en az zararla oradan çıkar. Teknolojinin bittiği yerde kangal devreye kesinlikle girer. Anadolu aslanlarından bölgede tüm üslerimize büyük bir mutlulukla, görev için hiçbir karşılık beklemeden vermeye ben hazırım" şeklinde konuştu.

