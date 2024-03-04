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Sınırda kilometrelerce tır kuyruğu

İHA İHA
04.03.2024 14:58
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Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaşanan kilometrelerce tır kuyruğu nedeniyle saatlerce bekleyen sürücüler yetkililerden sorunlarının çözümlenmesini istedi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda günlerce bekleyerek sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, yetkililerin yaşanan duruma el atmasını istedi.

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ihracat yüklerini götürmek için bekleyen tır sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Tır kuyruğunda bekleyen sürücüler, yol güzergahında hiçbir tesisin olmaması nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yaşanan duruma tepki göstererek yetkililere seslendi.

“ÇOK DERTLİYİZ BU KONULARDA”

Bursa’dan aldığı yükü Romanya’ya götürmek için yola çıkan tır sürücüsü Semih Vurmaz, “Banyo derdimiz var, banyoların suyu soğuk ve ısınmıyor. Bulgaristan gümrüğündeki parklarda tertemiz banyoları var. Çok dertliyiz bu konularda. Burada sırada hiçbir şey yapamıyoruz. Aç açıkta, tuvalet yok ve böyle uykusuz kalmaya devam ediyoruz. Mülteci sorunu da yaşıyoruz daha geçen hafta bizim arabamızdan çıktı. Burada sırada beklerken kesiyorlar mührü ve tırlara giriyorlar. Yetkililerin bu işe el atıp gümrükte çalışan memurları biraz daha sıkı kontrol etmesini istiyoruz. Gümrüğün daha iyi çalışmasını istiyorum çünkü onlar çalışırsa bu sıralar olmayacak” dedi.

“YOL ÜSTÜNDE TUVALET OLMADIĞI İÇİN SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Tır sürücüsü Cemil Karadeniz, “Biz karnımızı doyuracak bir yer istiyoruz ve kafamızı sokacak bir park istiyoruz. Yol üstünde tuvalet olmadığı için sıkıntı çekiyoruz. Yol üzerinde hiçbir tesis olmadığı için istirahatimizi yapamıyoruz. Bizde takograf sistemi olduğu için saatimiz gecikince sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’den çıkınca da Bulgar polisi ve bir çok sorun yaşıyoruz” diye konuştu.

“HERHANGİ BİR TUVALET YOL KENARINDA GÖRMEDİK”

İstanbul’dan Almanya’ya gitmek için sınırı geçmek için bekleyen tır sürücüsü Necdet Dalkılıç, “Yaklaşık 22 saattir bekliyorum. Bulgaristan gümrüğü ağır çalışıyor. Sırada beklerken uykumuzu alamıyoruz ve rahat uyuyamıyoruz. Herhangi bir tuvalet yol kenarında görmedik. Lavabo ihtiyacımızı karşılamak için buradaki arazilere gidiyoruz. Bu sıraların olmamasını temenni ediyoruz. Parkta beklemiş olsak bütün ihtiyaçlarımız karşılamış oluruz" şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK BİR TALEP VAR YURTDIŞINDAN”

İstanbul’dan Belçika’ya yükünü götürmek için kilometrelerce sonu gelmeyen tır kuyruğunda bekleyen firma şoförü Turgay Kalay, “Bu sıralardan dolayı şikâyetçiyiz çünkü çalışmalar yok. Gümrükler çok yavaş çalışıyor ve yoğun bir trafik var. Çok büyük bir talep var yurtdışından. Hem ihracata hem de ithalata talep çok. Yetkililerden gümrüklerin yavaş çalışmasının sebeplerinin neler olduğunun araştırılmasını istiyoruz. Burada günlerimiz geçiyor, yazık boşu boşuna bekliyoruz. Günlerce burada araçlar ve yükler bekliyor. İlgililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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