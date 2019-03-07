Sınırdan kaçak sokmaya çalışırken yakalandılar! Hareket edemesinler diye...

Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi. Papağanlara yedieminlik yapan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların ticari bir mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kaçakçının para kazanması uğruna çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğine vurgu yapan Gökpınar, "Bu hayvanlar aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra HAYTAP'a teslim edeceğiz." diye konuştu.

Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti. (AA)





