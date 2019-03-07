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Sınırdan kaçak sokmaya çalışırken yakalandılar! Hareket edemesinler diye...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 07.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen bir otomobilde yapılan detaylı aramalar sonucu Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan sultan cinsi 26 papağan bulundu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince bulunan iki karton kutunun içinde saklanan papağanların ilaçla uyutulduğu ve hareket etmemeleri için özel hazırlanmış keselerle paketlendiği görüldü.

Sınırdan kaçak sokmaya çalışırken yakalandılar! Hareket edemesinler diye...

Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi. Papağanlara yedieminlik yapan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların ticari bir mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

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Kaçakçının para kazanması uğruna çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğine vurgu yapan Gökpınar, "Bu hayvanlar aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra HAYTAP'a teslim edeceğiz." diye konuştu.

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Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule Sınır Kapısı papağan

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