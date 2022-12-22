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Sinop açıklarında yanan gemi Ünye Limanı’na çekiliyor

22.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop açıklarında önceki akşam çıkan yangında yabancı uyruklu 16 mürettebatın yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu kuru yük gemisi Ordu Ünye Tersanesi’ne çekiliyor.

20 Aralık akşamı demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarındayken meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkan Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde bulunan 16 yaralı, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Yanarak denize atladığı öğrenilen kaptan için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun istikametine seyrettiği sırada dün sabah saatlerinde gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemideki yangını söndürdü. İki römorkör eşliğinde boş seyreden gemi, gerekli incelemenin ardından Ünye Limanı’ndaki tersaneye çekilmeye başlandı.

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