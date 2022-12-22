Sinop açıklarında yanan gemi Ünye Limanı’na çekiliyor

20 Aralık akşamı demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarındayken meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkan Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde bulunan 16 yaralı, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Yanarak denize atladığı öğrenilen kaptan için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun istikametine seyrettiği sırada dün sabah saatlerinde gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemideki yangını söndürdü. İki römorkör eşliğinde boş seyreden gemi, gerekli incelemenin ardından Ünye Limanı’ndaki tersaneye çekilmeye başlandı.

