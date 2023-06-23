Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor

Karadeniz’de denizi ve yeşil doğasıyla önemli bir turizm kenti olan Sinop, Tatlıca Şelaleleri ile de dikkat çekiyor. Erfelek ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki bir vadi içinde yer alan şelaleler, yürüyüş ve tırmanış parkurlarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzelliği ve seyir zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Şelaleyi ziyaret gelen Muhammet Sinan Bulutoğlu, “Bugün Sinop’un ve Erfelek’in güzide mekanlarından Erfelek Şelalelerindeyiz. Mekandan ziyade güzide hacılarımızla beraberiz. 2022 hac arkadaşlarıyla buraya geldik. Günümüzü bu şekilde değerlendirelim dedik. Burası çok güzel. Burada irili, ufaklı 28 şelale var. Bugün birkaç tanesine gittik. Fakat ben daha önceden kaynağına kadar gittim” dedi.

Şelaleyi ziyaret eden Havva Aksu ise “Burası Erfelek ilçesinin güzel bir şelalesi. İnsanlar buraya gezmeye, piknik yapma geliyor. Mesire alanı da var. Burası çok güzel. İnsanlar eğleniyorlar” ifadelerine yer verdi.

