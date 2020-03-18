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Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı

SİNOP HABERLERİ  | 18.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.Meteoroloji 10.

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Kastamonu ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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