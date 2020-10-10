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Sinop Kalesi’nde hedef ’UNESCO Kültürel Miras Listesi’

SİNOP HABERLERİ  | 10.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, gelecek beş yıl içinde Sinop Kalesi’ni "UNESCO Kültürel Miras Listesi"ne aldırmayı hedeflediklerini söyledi.Müdür Hikmet Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi’nde yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, gelecek beş yıl içinde Sinop Kalesi’ni "UNESCO Kültürel Miras Listesi"ne aldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Müdür Hikmet Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi’nde yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihi Cezaevi restorasyon çalışmalarının iki yıl içinde tamamlanacağını belirten Tosun, “Sinop Cezaevi İç Kale. Yani kale içerisinde kale. Dolayısıyla biz 2006 yılında Sinop Kalelerinin tamamının projelerini gerçekleştirdik ve Sinop Kalesi’ni UNESCO Aday Adayı Lisesi’nde aldırdık. Önümüzdeki süreçte Sinop Kalelerini tamamını cezaevi ile birlikte iç kale ile birlikte UNESCO listesine aldıracağız. Bu süre içerisinde mutlak surette kalelerin tamamını restore edeceğiz. Avrupa Birliği projesinin yani 5 milyon avroluk restorasyon projesinin 1. etabının yer teslimini yaptık. Yani cezaevinin restorasyonu 2 yıl sürecek. Yüklenici firma 2 yıl sonra cezaevini bize bitmiş vaziyette teslim edecek. Arkasından bir buçuk milyon avroluk bir proje ile de cezaevi içerisindeki ve dışındaki kale duvarlarının restore edeceğiz. Bu da bir buçuk yıllık bir süreç alır” dedi.
Kentte yapılacak diğer restorasyon çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Tosun şu bilgileri verdi:
“Meydan projesi ile Özel İdare İş Hanı’nın ve belediyenin yıkılmasından sonra valiliğin, adliyenin hemen yanından iskeleye kadar kale burçları da dahil olan o bölümün restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Arkasından da Kumkapı’nın restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Bundan önceki yaptığımız çalışmalarda Batı Kale surları ile Güney Kale surlarının tamamını restorasyonu gerçekleştirdik. Kuzey Kalesi surları ve Kumkapı bundan sonraki işlerimiz. Güney Kale surları ve Kumkapı’da restorasyon işini yapmadan önce denizde kale koruma mendireği yaptırdık. Yani o kalelerin önünü kale koruma mendireği ile kestik o mendireğin yapılmasını iki ana unsur var. Birincisi kuzey dalgaları hem şehirdeki evleri tehdit ediyordu hem de Kale için büyük tehlikeydi. Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kale surlarını da tamamlamak. Bizim kültür projesi olarak 5 yıllık bir çalışmamız olacak. Kalelerin tamamı ile ilgili 5 yıl sonra en büyük umudumuz Sinop Kalesi’ni UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne aldırmak olacak.”

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