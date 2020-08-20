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Sinop Numan Kurtulmuş’u ağırlayacak

SİNOP HABERLERİ  | 20.08.2020 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof.

Sinop Numan Kurtulmuş’u ağırlayacak

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Sinop programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giresun, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 2 günlük çalışma ziyareti için Sinop’a geleceğini, 21 Ağustos Cuma günü il teşkilatı buluşmasıyla programa start verileceğini açıkladı.
Giresun, Kurtulmuş’un Cumartesi günü Sinop Tarihi Cezaevinde, ulusal ve yerel medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek olan canlı yayına konuk olacağını, bu programın restorasyonuna başlanılan 4 bin yıllık tarihi mirasın tanıtımına önemli katkı sunulacağına inandığını dile getirdi.
Giresun, Kurtulmuş’un Sinop programında turizm başta olmak üzere tarihi sosyal ve ekonomik açıdan Sinop’un geleceğine ışık tutacak birçok konunun değerlendirilmesi imkanının olacağını sözlerine ekledi.

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