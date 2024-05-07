Sinop protokolü ormanları temizledi

Sinop’ta “Orman Benim” kampanyası kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflemek adına, Akliman mevkisinde temizlik etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop Orman Bölge Müdür Celal Kanbur ve öğrenciler katıldı.

Program başında konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, orman yangınlarının insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Yangın tehlikesi açısından genel olarak Türkiye’nin üzerinde bir diske sahibiz. Çünkü, sizin alanınız ormanlık alan yönünden daha fazla. 2 katı neredeyse. 2 katından daha fazla. Burada önemli olan amaç yangına hızlı müdahale, yangını bir an önce söndürme değil. Asıl amaç yangını önlemek. Bunun için buradayız. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Alacağımız basit tedbirlerle bu yüzde 90 oranını düşürebiliriz. Yangının oluşmasını önlediğimiz zaman, zaten yangın olmaz. Yeri kirletmediğimiz zaman zaten temizleme faaliyetine gerek kalmadığı için temiz kalır. Ormanlarımızı temiz tutmamız lazım. Yapmamız gereken basit. Ormanda ateş yakmayacağız ve ormanı tertemiz bırakacağız. Ormanı kendi halinde bırakacağız" dedi.

Vali Özarslan’ın açıklamalarının ardından protokol üyeleri, kamu kurum personelleri ve öğrenciler temizlik çalışması gerçekleştirdi.





