Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

SİNOP (AA) - Sinop-Samsun kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun kara yolunun her iki yönünde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Polisin önlem alarak zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Bu arada, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

