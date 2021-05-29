Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek

SİNOP (AA) - Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri listesinde sekizinci sırada yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne, restorasyon çalışmaları nedeniyle bu yıl ziyaretçi kabul edilmeyecek.

1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 11 ay önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İki yılda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak tarihi mekan, Bakanlık tarafından geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kentin en önemli turizm noktası olan müzeyi geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 79 bin 838 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, müzede çok titiz bir restorasyon çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Kentin turizminde müzenin çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Süren, tarihi mekanın kısmen ziyarete açılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını vurguladı.