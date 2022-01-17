YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Türkeli ilçesinde 7, Durağan'da 3, Boyabat'ta 4, Erfelek'te 5, Ayancık'ta 20, Dikmen'de 11 ve Gerze ilçesinde 14 olmak üzere 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

Kentte kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 352 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya Kastamonu Sinop Tokat

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:50
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
19:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazartesi

Seven Eczanesi
Ilkadimcanik
Aziz Eczanesi
Ilkadimcanik
Günseli Eczanesi
Ilkadimcanik
Organik Eczanesi
Atakum
Sinem Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.