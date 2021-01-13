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Sinop’ta 15 bin 304 araç kontrol edildi

13.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2020 yılı Aralık ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Aralık ayında 15 bin 304 araç kontrol edildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2020 yılı Aralık ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Aralık ayında 15 bin 304 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop’ta 63 aracın trafikten men edildiği, 30 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.
1245 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 117 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 31 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 36 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 137 kişiye muayene yaptırmamaktan, 12 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 27 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 11 kişiye hatalı sollamadan, 18 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 39 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 172 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
Ayrıca 2020 yılında Aralık ayında yaşanan kazalarda, 25 kişinin yaralandığı, 24 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.

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