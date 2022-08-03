Sinop'ta 16 gündür haber alınmayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde kendisinden 16 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), 16 gün önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin Yaşar'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulunması üzerine, en son görüldüğü Ayancık ilçesinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerince karadan yapılan arama çalışmalarına Deniz Polisi de denizde arama yapılarak destek veriyor.

Ekiplerin Metin Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz