Sinop'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde aile içi sorunlardan ötürü iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavgada, iki kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuncay D., hastanedeki tedavisinin ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada olayda hayatını kaybeden İbrahim K. ve amcası Şerafettin K.'nin cenazeleri, Durağan ilçesinde toprağa verildi.

Durağan ilçesinde 4 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, yaralanan Tuncay D. ise hastaneye kaldırılmıştı.



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