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  4. Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

SİNOP HABERLERİ  | 11.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi.

Sinop’ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Sinop İl Müftülüğünden açıklanan verilere göre Sinop’tan 5 bin 35 kişi hacca gitmek için başvurusu yaptı.
Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, yaptığı açıklamada, “Sinop’ta 5 bin 35 kişi hacca gidebilmek için sıra bekliyor. Ortalama her yıl ilimizden 170 ile 180 arasında hacı adayımızı kutsal topraklara gönderiyoruz. İnşallah bu yıl da 180 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız” dedi.
Açıklamalarının devamında Çelik, “2019 yılında ilimizden 172 vatandaşımız hacca gitmiştir. Bu yıl ise Sinop’tan 180 kişinin kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirmesi bekleniyor. Hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilecektir. 2 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 20 bin 700 riyal, 3 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 18 bin 400 riyal ve 4 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları ise 16 bin 400 riyal kişi başı ücret ödeyeceklerdir. Hacı adayları istemeleri halinde bu ücretin tamamını bir seferde ödeyebilecekleri gibi, yarısını kayıt esnasında kalan yarısını ise iki taksitte ödeyebileceklerdir” diye konuştu.

Hac gidiş-dönüş tarihleri
2020 yılında kesin kayıt yaptırarak hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, 22 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında planlanan kafileler ile kutsal topraklara gidebilecek. Dönüşlerin ise 06 Ağustos-02 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.
Çelik, “Kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini; kuradan ismi çıkmayanlara ise en yakın zamanda hac farizalarını yerine getirebilmelerini temenni ederiz” şeklinde konuştu.

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