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Sinop'ta 6 yılda 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi

AA AA
29.02.2024 13:51
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Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 2018 yılından bu yana 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi.

Projenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ikinci dönem açılış programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Türkiye gibi Sinop'un da yarımada şeklinde bir kent olduğunu söyledi.

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta nüfusun yüzde 60'ının sahil kesimlerinde yaşadığını vurgulayan Özarslan, zaman zaman yüzme bilmemekten kaynaklı kayıplar verdiklerini dile getirdi.

Özarslan, bu acı olayların önüne geçilmesinde alınan tedbirlerin yanında insanlara yüzme eğitimi verilmesinin de önemli bir etken olacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef zaman zaman yüzme bilmemekten kaynaklı çocuklarımızı, canlarımızı, kardeşlerimizi kaybedebiliyoruz. İşte bizim can güvenliği açısından çocuklarımıza yüzme öğretmemiz gerekiyor. Bu bizim en asli görevlerimizden biri. Anneler, babalar da bilmelidirler ki spor akademik başarıya köstek değil destek olur. Hem zihinsel hem bilimsel açıdan gelişmek için ikisinin bir arada olması lazım. Bu yaşlarda çocuklarımız zorluklarla mücadeleyi öğrensinler. Biz bu noktada çocuklarını yüzme sporu ile buluşturan anne, babalara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Bakanlığımıza ve eğitimi veren değerli öğretmenlerimize de ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından projenin ikinci döneminin açılışı yapılarak, çocuklara yüzme eğitimi verildi.

Bu arada kentte 2018 yılından bugüne proje kapsamında farklı yaş gruplarında 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildiği öğrenildi.

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Sinop eğitim proje yüzme

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