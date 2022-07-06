Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

SİNOP (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Sinop'ta 72 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki Nefes Operasyonu çerçevesinde kent genelinde farklı noktalarda uygulama yapıldı.

Kent merkezi ve Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 60 bin boş makaron, 12 bin 60 doldurulmuş makaron ile 4,7 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

