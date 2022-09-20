Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta seyir halindeki bir pikapta başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde, C.E'nin kullandığı seyir halindeki pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çektiği aracı kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



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