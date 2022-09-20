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Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta seyir halindeki bir pikapta başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde, C.E'nin kullandığı seyir halindeki pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çektiği aracı kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Yağmur Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
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