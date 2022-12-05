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Sinop’ta bir gecede 50 koyunu araca yükleyip çaldılar

05.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Erfelek ilçesinde hırsızlar, bir gecede bekçi köpekleri iğneyle uyutarak besici Yücel Öztürk’ün 50 koyununu kamyonete yükleyip çaldı.

200 bin liralık zarara uğradığını söyleyen Öztürk, bir an önce sonuç alınmasını istiyor.

Olay, 28 Kasım gecesi Sinop’un Erfelek ilçesi Hürremşah köyünde yaşandı. 32 yıldır İstanbul’da yaşayan Yücel Öztürk, köyüne dönerek küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. İddiaya göre hırsızlar, Öztürk’ün ahırında gözü gibi baktığı 400 koyundan 50’sini gece saatlerinde bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı.

Yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırım yaptığını vurgulayan Öztürk, gece saatlerinde hırsızların bekçi köpekleri uyutarak ahırına girdiklerini söyledi. Öztürk, “28 Kasım’ı 29’una bağlayan gece kapalı sistem ahır ve ağılda yaklaşık 50 civarında hayvanım çalınmış. Köydeki edindiğim bilgiye göre saat 04.00 civarında bir hayvan taşıma aracının köyden geçtiği belirlendi ama bununla ilgili herhangi bir kayıt elde edemedik. Bununla ilgili mağduriyetimi bildirdim ama herhangi bir cevap alamadım. Bugün 7. gün ama herhangi bir bilgi yok” diye konuştu.

“MEMLEKETİMİZİ ÖRNEK GÖSTERİRDİK”

Güvenlik kamerası taktırmadığını belirten Öztürk, “Biz bu memlekette böyle bir olay duyulduğunu görmedik, ihtimal bile vermedik. Hatta biz İstanbul’da hep memleketimizi bu konuda örnek gösterirdik, kapılar kilitli değildir, camlarda demir korkuluk yoktur diye söylerdik. Ama bu mağduriyetten sonra nasıl bir örnek göstereceğim bilemiyorum” şeklinde konuştu.

200 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADI

Ahırını başka bir yere taşıdığını kaydeden Öztürk, “Besiciliğe burada devam edeceğim, bunlardan korkum yok hiçbir zaman da bunlar beni yıldırmayacak. İleriki hedefim uluslararası ihracat olarak bu işe başlamıştım, bunda da Sinop’un bir adı olsun istemiştim her zaman. 50 tane hayvan bugün yaklaşık 200 bin TL gibi bir maliyet, bir de bunun içinde 6-7 aydır verilmiş emek var. İnşallah en kısa zamanda sonuç alırız” ifadelerini kullandı.
Öztürk, çalınan koyunlarının ve hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor.

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