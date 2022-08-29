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Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

29.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.

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