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Sinop'ta dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, denizden "takma diş" bile çıktı

08.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde, su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, takma diş gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı.

Kentte 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

İç liman mevkisinde yapılan temizlikte dalgıçlar su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, takma diş, piknik sandalyesi ve misina gibi atıklar çıkardı.

Yüzeye çıkarılan cam şişelerin içindeki yavru balıklar dalgıçlarca tekrar denize salınırken, atık malzemeler arasında bir adet martı yumurtası bulundu.

Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, gazetecilere, gördükleri manzaranın gelecek adına iç açıcı olmadığını söyledi.

Kendilerinden sonraki nesillerin bu manzarayı hak etmediğini vurgulayan Livaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene de gördüğümüz manzara karşısında vatandaşlarımıza telkinlerde bulunmuştuk. Çocuklarımızın bu manzaradan çıkaracağı sonuçların onları güzel neticelere ulaştırmayacağı kanaatindeyim. Bu seneki ana temamız temiz deniz, temiz dünya. Fakat bu manzara slogana pek uygun bir manzara olmadı. İnşallah bundan sonraki senelerde vatandaşlarımız daha duyarlı davranarak, çevreye karşı olan sorumluluk bilinci giderek yaygınlaşır."

Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra belediye ekiplerince alındı. ​​​​​​​

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Sinop deniz Türkiye Çevre Haftası

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