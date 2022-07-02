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Sinop'ta deniz kenarında ceset bulundu

02.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta deniz kenarında ceset bulundu

Sinop'ta deniz kenarında ceset bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta deniz kenarındaki kayalıklarda bir ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnceburun mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesine göre uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sinop'ta deniz kenarında ceset bulundu

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