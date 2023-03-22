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Sinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi

22.03.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi.

Ankara Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin destek verdiği Sinop Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında bölgedeki elektrik direklerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtış AŞ (YEDAŞ) tarafından özel olarak üretilen yuvalar monte edildi.

Bu yuvalar sayesinde hem bölgede yaşanması muhtemel elektrik kesintilerinin önlenmesi hem de leyleklerin can güvenliklerinin sağlanması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, geçen yıl uygulamaya başladıkları projenin bölgede leylek popülasyonunun artışına önemli katkılar sunmasını beklediklerini söyledi.

Projenin beş yıl süreyle uygulanmaya devam edileceğine işaret eden Okur, "Birinci yılında leylekleri takip ettik ve gördüğümüz kadarıyla 100'e yakın yavru bu yuvalarda üredi. Şimdi göç eden leylekler tekrar bölgemize gelmeye başladı." dedi.

Okur, yuvaların leyleklerin can güvenlikleri açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Leylek yuvaları elektrik direkleri üzerinde bir süre sonra yük oluşturuyor ve tellere verdikleri zararlarla yangın çıkabiliyor. Elektrik aksamalarına neden olabiliyor. Ayrıca leyleğin hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. Bunu engellemek maksadıyla YEDAŞ ekipleri yardımıyla buradan yuva alınacak ve yapay platformun üzerine yuvanın nakli gerçekleştiriliyor. Böylece hem leyleklerin hayatı güvence altına alınacak hem de elektrik tesisatı korunmuş olacak."

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ise kurum olarak doğaya duyarlı bir hizmet modeline sahip olduklarını dile getirdi.

Elektrik direklerine konulan yuvalarla leyleklerin koruma altına alındığını anlatan Keseroğlu, "Yüksek gerilim hatlarında da leylekleri korumak maksadıyla yalıtım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla hem leylek popülasyonuna katkıda bulunuyoruz hem de burada doğacak zarar ve kesintileri engellemek ve vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti sunmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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