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Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

23.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında fabrikada bekçilik yapan kişi hayatını kaybetti.

Salar köyü mevkisinde faaliyet gösteren tuğla fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından fabrikada yapılan incelemede, gece bekçisi olarak çalışan Dursun Küçükbaş'ın (49) cesedine ulaşıldı.

Küçükbaş'ın cesedi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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