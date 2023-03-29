YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

29.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Bölgede saatteki hızı 48 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise son değerlendirmelere göre, Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardıSinop’ta fırtına elektrik telini kopardı
Anahtar Kelimeler:
Sinop Fırtına gemi

Sinop Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Öncel eczanesi
Ayancik
Sağlik eczanesi
Merkez
Altinkaynak eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Derman eczanesi
Boyabat
Gizem eczanesi
Turkeli
Seray eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.