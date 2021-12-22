Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı, bulundukları adreslerde yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ise 232 kilogram eritilmiş bakır ele geçirildi.



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