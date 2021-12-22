YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

22.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı, bulundukları adreslerde yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ise 232 kilogram eritilmiş bakır ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandıSinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:58
Öğle
12:43
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:47

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.