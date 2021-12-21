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Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

21.12.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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