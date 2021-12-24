YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

24.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından balıkçı tekneleri karla kaplandı.

Kar yağışı kentte ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi.

Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayarak limanda bekleyen balıkçı tekneleri, yağışla beyaz örtüye büründü.

Kar yağışının sona ermesinin ardından limana gelen balıkçılar, tekne ve ağlarında kar temizliği yaptı.

Limanda üç gündür bekleyişlerini sürdüren balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar denize açılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandıSinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:58
Öğle
12:44
İkindi
14:59
Akşam
17:19
Yatsı
18:48

Sinop Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Yasemin Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.