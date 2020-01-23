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Sinop’ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 23.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Sinop’ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan’ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sinop’ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan’ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil yol kenarına yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Mehmet Erdoğan ve yanında bulunan Şehnaz Akkaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa yerleştirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Altınkaynak Eczanesi
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Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
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