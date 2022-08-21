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Sinop'ta kazılarda ulaşılan 1600 yıllık mozaikler sergilenmeye hazır

21.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla 2010'dan bu yana sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin restorasyonu tamamlandı - Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu: - "Mozaikler adak olarak yapılmış, yan yana sıralanan 10-11 pano şeklinde. Konuları ve Karadeniz'de nadir bulunmalarından ötürü çok ilgi çekiciler""

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan 1600 yıllık döşeme mozaikler, kazı alanında oluşturulan bölümde sergilenecek.

Kentte 2010'da başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen heykel parçaları, hamam ve kilise kalıntıları gibi bulgulara ulaşıldı.

Aynı kazıda gün yüzüne çıkarılan ve zengin Doğu Romalılar için yapıldığı tahmin edilen 1600 yıllık döşeme mozaiklerin de turizme kazandırılması için son aşamaya gelindi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan mozaikler, kazı alanında oluşturulacak bölümde ziyarete açılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, kendisi ve ekibi adına güzel bir çalışmaya imza attıklarına inandığını söyledi.

Küçük bir kilise kalıntısıyla başladıkları kazıda geçmişi 2 bin 500 yıla varan yapıları ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köroğlu, "Şu ana kadar bulunan bütün bulgular değerlendirildi. Bilimsel çalışma olarak da yayımlandı." dedi.

Köroğlu, kazılarda ortaya çıkardıkları döşeme mozaiklerin de artık sergilenme aşamasına geldiğini vurgulayarak, "Mozaikler erken Bizans dönemi denilen döneme ait Hristiyan yapıları. Adak olarak yapılmış, yan yana sıralanan 10-11 pano şeklinde. Günümüzdeki bakış açısı ile düşünürsek, bir camiye halı bağışlamak gibi kilisenin giriş bölümüne döşeme mozaik yapmışlar ve kimin için yapmışlarsa onu adak yazıtlarıyla vurgulamışlar." diye konuştu.

- "Projenin onaylanmasından sonra ziyarete açılabilecek"

Döşeme mozaikleri artık turizme kazandırarak meyvelerini toplama zamanının geldiğini vurgulayan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Bu mozaikler, konuları ve Karadeniz'de nadir bulunmalarından ötürü çok ilgi çekiciler. Bu kapsamda çalışmalar tamamlandı, onarımları yapıldı. Yapı güneye doğru eğimli olduğu için mozaiklerde birtakım çatlama ve kırılmalar vardı. Onlar restore edilerek tekrar yerlerine yerleştirildi. Sinop Belediyesinin katkılarıyla üzerine bir koruyucu çatı ve gezi alanı düzenleme çalışmaları başladı. Projeyi tamamladıktan sonra kurula göndereceğiz. Onaylanmasından sonra ziyarete açılabilecek."

Köroğlu, yapının diğer bölümlerindeki çalışmaların da devam ettiğini ancak yeni kamulaştırmaların yapılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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