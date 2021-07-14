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Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi

14.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yangın çıkan kereste fabrikasında büyük hasar oluştu.

Çorman köyü mevkisinde Bekir Kamber'e ait kereste fabrikasında yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Saraydüzü ve Boyabat ilçeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 27 işçinin çalıştığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

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