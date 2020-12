Sinop’ta köylere göç arttı, fidan satışlarını patladı

Korona virüs salgını nedeniyle köylere göç edenler atadan kalan toprakları işlemeye başlayınca meyve fidanları satışlarında da artış yaşandı. Korona virüs sürecinde tedbir amaçlı evlerinde olmayı tercih ederek bağ ve bahçe işlerine ağırlık veren vatandaşlar, fidan satışlarında patlama yaşanmasına, neden oldu. Fidan üreticileri, pandemi sürecinde talebe yetişmekte zorluk yaşadıklarını söyledi. Korona virüs vaka sayısının her geçen gün artmasıyla kendilerini evlerinde korumaya alarak zaman geçirmek amacıyla bağ ve bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlar, süs ağacı ve meyve fidanlarının satışlarını arttırdı. Virüs nedeniyle kalabalık yerlerden kendilerini izole etmeye çalışan vatandaşlar önlem amacıyla evlerine kapanınca boş zamanlarını bahçe ve toprak işleriyle uğraşarak geçirmeye başladı. Sinop’ta da son günlerde hızla artan vaka sayıları sonrasında evlerinde kendilerini izole altına alanların hızla artması sonucu, bağ ve bahçe düzenlemelerinde sıklıkla kullanılan fidanların fiyatları da ikiye katlandı. Toprak ile uğraşan vatandaşların meyve fidanlarına olan talebinin son günlerde hızla arttığını söyleyen fidan satıcısı İsmail Dönmez, talebe yetişmekte zaman zaman güçlük çektiklerini söylediler. Kapalı pazar yerinde satış yapan Korkmaz, fidancılık yetkilisi İsmail Dönmez son günlerde en çok elma, armut portakal mandalina fidanlarına ilginin arttığını söyledi.

"Yasaklarda herkes kendini bağ bahçelere attı"

Pandemi sebebi ile çok yoğun çalıştıklarını söyleyen Dönmez, “Korona virüs nedeniyle köylere göçler başlayınca meyve fideleri satışlarında da artış yaşandı. Zaten bu yasaklarda herkes kendini bağ bahçelere attı. Yani can sıkıntısından olsun çok yoğun geçti. Şu anda da yoğun. Sinop’ta her şey yetişiyor. Elma, armut, kayısı, şeftali, erik, portakal, mandalina her şey oluyor. Pandemi döneminde tarım işleri biraz daha yoğun oluyor" dedi.