YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta kumar operasyonunda 5 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı

Sinop'ta kumar operasyonunda 5 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı

31.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kumar operasyonunda 5 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta kumar oynayan ve bu kişilere yer sağlayan 5 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan izleme ve takip sonucu iş yerine yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramada 1765 lira, çeşitli oyun kartları ve taşları bulundu.

İş yerinde kumar oynayan ve oynanmasına yer sağlayan 5 şüpheliye toplam 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:58
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Sinop Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.