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Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastane öldü

27.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında ağır yaralanan ve Samsun'da tedavi gören mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, tedavileri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren 4 kişiden durumu ağır olan 36 yaşındaki Mısır uyruklu kişinin kurtarılamadığını söyledi.

Bu kişinin vücudunda ağır yanıklar bulunduğunu ve diğer hastalar tarafından teşhis edildiğini anlatan Oruç, "Diğer 3 yaralıdan biri yoğun bakımda entübe halde. İkisinin ise serviste tedavileri sürüyor, birini taburcu etmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık'ta 17 kişilik mürettebatı bulunan Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli kuru yük gemisinde patlama meydana gelmiş, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra Sinop, Samsun ve Ankara'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Sinop'ta tedavi altına alınan 10 yaralıdan 6'sı taburcu edilmiş, diğer yaralılar Bursa ve Ankara'ya sevk edilmişti.

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