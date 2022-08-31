Sinop'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen ceset, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı bildirildi. ​​​​​​



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