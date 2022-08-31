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Sinop'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

31.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen ceset, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı bildirildi. ​​​​​​

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Sinop Ayancık orman ceset

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