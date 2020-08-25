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Sinop’ta ot yangını

SİNOP HABERLERİ  | 25.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.Sinop Radar mevkiisinde bir arsada kurumuş otların tutuşması sonucu çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Sinop’ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.
Sinop Radar mevkiisinde bir arsada kurumuş otların tutuşması sonucu çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 20-30 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar yangının yerleşim yerlerine sıçramasından ve geniş alanlara yayılmasından korktu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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