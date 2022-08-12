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Sinop’ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

12.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

SİNOP (AA) – Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

S.Y’nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, kent merkezi Tekinoğlu Sokak’ta kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

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trafik kazası Sinop

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Anıl Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
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Duragan
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