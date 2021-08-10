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Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

10.08.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Ölmez’in kullandığı 55 ADG 098 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada, sürücü le otomobilde bulunan Yavuz Koç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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