Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Ölmez’in kullandığı 55 ADG 098 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada, sürücü le otomobilde bulunan Yavuz Koç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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